涉私吞基層工作費 土城又7名里長遭約談
2017-03-28 15:57
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市土城區里長涉嫌利用職務詐取里基層工作經費案如雪球般越滾越大，新北地檢署今發動第三波偵查，約談沛陂里林姓里長、清水里江姓里長、清水里2名前劉姓里長、延寮里洪姓里長、延吉里楊姓里長及前任黃姓里長等7名現、前任里長，全案朝貪污及偽造文書等罪偵辦。
新北檢檢肅黑金專組主任檢察官謝宗甫協同官楊景舜、鄭淑壬、卓俊吉、王筱寧、褚仁傑、楊唯宏，今指揮法務部新北市調查處、台北市調處、北機站110名調查官，搜索涉案里長辦公處、住處、3民營間環保公司等18處，帶回4名里長等相關嫌疑人12人及以30名證人，預計傍晚移送新北檢複訊。
本案源起於新北市土城區員福里粘姓里長，遭人舉報浮報詐取里基層工作經費40到50萬元，檢方去年10月底以粘姓里長涉違反貪污治罪條例等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
檢調調閱相關卷證深入追查後發現，土城區頂福里廖姓里長、頂新里張姓里長、員信里杜姓里長、日新里前褚姓里長等人，98年至103年間，亦涉嫌以不實之里基層工作經費核銷單，疑勾結民營環保公司，由環保公司提供不實工程單據供里長詐領核銷經費，使用人頭虛報或低薪高報的犯罪手法，詐領30到70萬元不等，去年11月約談這4名里長，訊後廖姓、張姓、杜姓里長收押禁見，褚姓前里長5萬元交保。
遭收押的粘姓里長廖姓、張姓、杜姓里長事後認罪，繳回犯罪所得，4人均已獲釋。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 他在學校被霸凌 20年後放火燒同學住處…
- 世上罕見自殺方式 鄭問生前最掛心兒離奇死
- 基隆工程僱非法外勞 鋼模塌2死1傷
- 酒駕女害人害己奪2命 酒測值1.16破表近5倍
- 誘17歲女學生視訊裸胸 惡男截圖恐嚇GG了
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮謝金燕互道「對不起」 父女發共同聲明病房大團圓
- 豬哥亮驚傳病危？經紀人指尚未證實
- 《聲之形》登台3天 哭破2千萬票房
- 防公產變私產 嚴管政府捐助財團法人
- 李明哲妻證實 李被中國國安單位拘留
- 2業者偷排強鹼廢水 最重罰300萬元
- 前瞻建設自籌款 市長：經費沒問題
- 施政報告 陳菊：5大主軸翻轉高雄
- NBA》馬刺痛宰騎士收5連勝 東部龍頭換人當
- 印尼森林驚見神秘人類？矮小禿頭狂奔比機車快
- 就是要擊敗國民黨！ 綠營這3縣市擬禮讓無黨籍
- 農業二三事》農業不再只是農業：從里山資本主義談起
- 南韓政府證實 尋獲世越號失蹤者遺骨
- 泰拒入境 呂︰不是什麼了不起國家
- 政府捐助158財團法人 逾2000億元
- 郭泓志復活！解決大聯盟銀棒
- 巴塞爾錶現未來 實用+優雅 浪琴Record系列天文台認證 美度輕薄貼手 Oris復刻經典
- 國民黨工資遣費 黨產會同意解凍5.9億
- 監院將黨產條例提釋憲 黃國昌：適格在哪裡？
- 女童做陶藝接受訪問 男孩卻在捏大鵰...
- 柯文哲抵泰：歡迎泰國民眾到台北感受回家的感覺
- 王心恬愛毛孩 帶Mumu、梅子做公益蓋腳印
- 爬黑山請求救援 花蓮研擬自付搜救費
- 電腦打字無法取代 中華郵政舉辦手寫卡片活動
- 休傑克曼哭！《金剛》擊敗《羅根》 現只輸給她.....
- 郭泓志鋼鐵意志 換來奇蹟
- （影音）男星節目上伸鹹豬手 女星當眾遭掀裙
- 出口商「凍未條」 新台幣午盤升破30.2元關卡
- 中國不滿日總務副大臣訪台 日本政府這樣說
- 五月天329開唱場地圖公布 珍貴座位留給他們
- 小豬終結王老五 夏威夷結婚因手續方便
- 台南老人人口比例高居六都第2 市府這麼辦…
- 北部27歲男染麻疹 傳染期間曾搭亞聯客運
- 管碧玲力爭下 高鐵大學生週日優惠車次增3班
- 金獎女星化身《古墓奇兵》 劇照正式曝光！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP pans ‘Formosa’ banner removal
- MLB》大聯盟下週開打 台將只剩王建民還沒簽約
- 台中花博迎賓道 后里月眉西側南向聯絡道動工
- 大陸冷氣團31日南下 吳德榮：下週一低溫下探11度
- 「獅吼姊」爆紅事件 恐違偵查不公開原則
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：涉私吞基層工作費 土城又7名里長遭約談
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分