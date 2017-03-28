涉私吞基層工作費 土城又7名里長遭約談

2017-03-28 15:57

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市土城區里長涉嫌利用職務詐取里基層工作經費案如雪球般越滾越大，新北地檢署今發動第三波偵查，約談沛陂里林姓里長、清水里江姓里長、清水里2名前劉姓里長、延寮里洪姓里長、延吉里楊姓里長及前任黃姓里長等7名現、前任里長，全案朝貪污及偽造文書等罪偵辦。

新北檢檢肅黑金專組主任檢察官謝宗甫協同官楊景舜、鄭淑壬、卓俊吉、王筱寧、褚仁傑、楊唯宏，今指揮法務部新北市調查處、台北市調處、北機站110名調查官，搜索涉案里長辦公處、住處、3民營間環保公司等18處，帶回4名里長等相關嫌疑人12人及以30名證人，預計傍晚移送新北檢複訊。

本案源起於新北市土城區員福里粘姓里長，遭人舉報浮報詐取里基層工作經費40到50萬元，檢方去年10月底以粘姓里長涉違反貪污治罪條例等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢調調閱相關卷證深入追查後發現，土城區頂福里廖姓里長、頂新里張姓里長、員信里杜姓里長、日新里前褚姓里長等人，98年至103年間，亦涉嫌以不實之里基層工作經費核銷單，疑勾結民營環保公司，由環保公司提供不實工程單據供里長詐領核銷經費，使用人頭虛報或低薪高報的犯罪手法，詐領30到70萬元不等，去年11月約談這4名里長，訊後廖姓、張姓、杜姓里長收押禁見，褚姓前里長5萬元交保。

遭收押的粘姓里長廖姓、張姓、杜姓里長事後認罪，繳回犯罪所得，4人均已獲釋。