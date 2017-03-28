阻詐急如星火！ 警方趕到銀行卻不見被害人是因....

2017-03-28 16:47

〔記者許國楨／台中報導〕阻詐急如星火﹗

洪姓婦人接到詐團「假綁架真詐財」電話，擔心兒子安危，立即衝出門準備提款交付，還交代大樓保全員通知前夫，警方接到報案直覺是詐團老梗，趕到銀行卻不見洪婦，一度以為跑錯，原來是員警為了與詐團賽跑，比洪婦早一步火速趕抵，此時才見滿臉驚恐洪婦急下計程車衝入，及時阻詐90萬元。

洪婦昨天在家中接到詐團電話，對方騙稱其就讀高雄某大學的兒子，因替人作保積欠90萬元，要求洪婦代為償還，否則將對其子不利，由於電話那頭持續傳出毆打哀嚎聲，洪婦頓時全身癱軟，只能依歹徒要求不得掛電話保持暢通，隨即匆忙拿存摺，出門前交代大樓保全員聯絡其方姓前夫協助。

方男接獲保全員通知，研判是詐欺手法，立即打110報案，表示前妻疑似遭詐騙正趕往北屯區文心路上某銀行準備提款，正在路上巡邏的第五分局水湳派出所員警張淵棋、黃君杰獲報，3分鐘內迅速趕抵銀行，卻找不到洪婦，詢問行員也表示未見洪婦前來領款。

但因攸關民眾財產安全，一度以為跑錯銀行的員警不懈怠，除持續與方男聯繫並同步搜尋洪婦，此時才看到神情極度緊張的洪婦，從計程車急下車後，拿著正在通話的手機衝入銀行準備領款。

員警當場分析此為詐騙手法阻詐，但因洪婦兒子電話仍關機中無法取得聯繫，員警遂將洪婦帶回所內休息，進一步協助聯繫校方確認兒子安全無慮後，洪婦才放下心中大石。