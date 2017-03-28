阻詐急如星火！ 警方趕到銀行卻不見被害人是因....
2017-03-28 16:47
〔記者許國楨／台中報導〕阻詐急如星火﹗
洪姓婦人接到詐團「假綁架真詐財」電話，擔心兒子安危，立即衝出門準備提款交付，還交代大樓保全員通知前夫，警方接到報案直覺是詐團老梗，趕到銀行卻不見洪婦，一度以為跑錯，原來是員警為了與詐團賽跑，比洪婦早一步火速趕抵，此時才見滿臉驚恐洪婦急下計程車衝入，及時阻詐90萬元。
洪婦昨天在家中接到詐團電話，對方騙稱其就讀高雄某大學的兒子，因替人作保積欠90萬元，要求洪婦代為償還，否則將對其子不利，由於電話那頭持續傳出毆打哀嚎聲，洪婦頓時全身癱軟，只能依歹徒要求不得掛電話保持暢通，隨即匆忙拿存摺，出門前交代大樓保全員聯絡其方姓前夫協助。
方男接獲保全員通知，研判是詐欺手法，立即打110報案，表示前妻疑似遭詐騙正趕往北屯區文心路上某銀行準備提款，正在路上巡邏的第五分局水湳派出所員警張淵棋、黃君杰獲報，3分鐘內迅速趕抵銀行，卻找不到洪婦，詢問行員也表示未見洪婦前來領款。
但因攸關民眾財產安全，一度以為跑錯銀行的員警不懈怠，除持續與方男聯繫並同步搜尋洪婦，此時才看到神情極度緊張的洪婦，從計程車急下車後，拿著正在通話的手機衝入銀行準備領款。
員警當場分析此為詐騙手法阻詐，但因洪婦兒子電話仍關機中無法取得聯繫，員警遂將洪婦帶回所內休息，進一步協助聯繫校方確認兒子安全無慮後，洪婦才放下心中大石。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮謝金燕互道「對不起」 父女發共同聲明病房大團圓
- 豬哥亮驚傳病危？經紀人指尚未證實
- 自由廣場》兩岸協議不應馬規蔡隨
- 大陸冷氣團31日南下 吳德榮：下週一低溫下探11度
- 泰國偶遇余文樂 身旁女伴不是王棠云
- 內賊癱瘓全台YouBike 恐賠2242萬
- 總統感謝史瓦濟蘭為台發聲
- 空污大戶 逾5年柴油貨車擬定期驗排氣
- 《焦點評論》巧婦下廚
- 印尼森林驚見神秘人類？矮小禿頭狂奔比機車快
- 就是要擊敗國民黨！ 綠營這3縣市擬禮讓無黨籍
- 中市西屯公所 今年目標輔導11個社區發掘特色
- 義大利港口驚見箱屍 亞裔女子被塞進行李箱
- 〈愛情隨堂考〉發現妳的女人味
- 英業達去年匯損高達19.27億元
- 中職》艾迪頓轉戰韓職 楊培宏：樂天給的年薪是中信的數倍
- 搶飯碗！虛擬偶像進軍Youtube 顏值不高就註定輸給二次元嗎？
- 介壽國小柔道隊 男女團體雙冠
- 愛黛兒滿嘴髒話 4歲兒被帶壞竟譙老媽XXX
- 台東國軍福利站「童趣High翻天」 贈好福送好康
- 45家飯店、餐廳 獲清真認證
- 鯉魚潭附近擬建殯儀館 埔里民眾舉白布條抗議
- 郭富城爆婚訊 舊愛鍾麗緹嚷嚷快生子
- 報復薩德？ 南韓外交部遭到中國網路攻擊
- 羅志祥夏威夷訂終身？經紀公司回應了
- 林心如恢復魔鬼身材 辣媽早春時尚美翻
- 6頭牛闖鐵道被撞死 飼主臉都綠了
- 自由廣場》他把妹 我被操 很不公平
- 曾被封最愚蠢銀行 德銀行險又錯匯50億歐元
- 人生逆轉勝！他曾車禍重傷 如今拿下射擊冠軍
- 台鐵也推新南向 9車站新增兩種外語服務
- 春甲》鐵腕高校生連16場完投 3戰475球闖隊史最佳績
- 呂秀蓮批泰國... 柯文哲：相罵沒好話
- 女星趕進度！認愛半年今宣布結婚喜訊
- 毛骨悚然… 網友買骨董鈴鐺 撬開竟是詭異臼齒
- 管碧玲力爭下 高鐵大學生週日優惠車次增3班
- 啟動跳島計畫 「非常廟」連結島嶼鄰國
- 〈旅遊的滋味〉彩色潟湖與紅鶴
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 終結連10升 2月房貸月減31億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：阻詐急如星火！ 警方趕到銀行卻不見被害人是因....
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分