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為了1塊錢 母女與6旬翁爆肢體衝突

2017-03-28  15:43

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名張姓女子跟70多歲的媽媽一起搭公車回家，發現同車的60多歲李姓老翁，見媽媽掉了1塊錢，竟用腳踩住1元硬幣，質疑李翁侵占，李翁認為名譽受損，不爽打了張女一巴掌，張母看到女兒被打，也動手打李翁，衝突中還打壞了老翁眼鏡，新北地檢署今依傷害、毀損等罪嫌起訴李翁、張母。

去年7月31日晚間6時許，張女跟媽媽搭乘265號公車，張母坐在張女前排，行經板橋漢生東路時，張女看到坐在媽媽後方的李翁，低頭用腳踩住媽媽掉的1塊錢，且無歸還之意，怒嗆李翁：「我看見你侵占」、「你用腳侵占」、「這麼老了還侵占，不要臉」等語，李翁認為人格遭疑，氣得甩了張女一耳光，張母跳出來護女，回手打了李翁的臉，為了1元三人起爭執，讓車上其他乘客看傻了眼，事後司機將車開至派出所，讓三人下車報案。

庭訊時，李翁供稱，打張女一巴掌是叫她閉嘴，認為自己雖動手打人，但屬正當防衛，張母則說，只有動手揮李翁的鴨舌帽，沒有要打他的臉，但因李翁當日就至醫院驗傷，檢方因此將兩人起訴。

而張女挨告誹謗罪及張母涉教唆誹謗部分，檢方認為張女主觀上認為李翁涉嫌侵占，言語縱有欠妥之處，但屬意見表達，難認其主觀上有誹謗之意，因此將母女不起訴。

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  • 新北地檢署。（記者陳慰慈攝）

    新北地檢署。（記者陳慰慈攝）

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