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馬無罪 柯建銘律師：無法接受，上訴到底

2017-03-28  15:39

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九被立委柯建銘自訴控告涉教唆洩密、違反通訊保障監察法、個人資料保護法、加重誹謗等罪，台北地院下午判馬無罪，柯建銘律師曾勁元聆判後非常驚訝，連說兩次「無法接受」，強調他和柯建銘都會上訴到底。

曾勁元表示，對判決非常驚訝，因為高等法院之前已經認定馬英九有教唆前檢察總長黃世銘洩密，且判黃有罪定讞，因還未看到判決書，無法得知合議庭的判決理由，「但我們一定會上訴到底」。

曾也指出，馬英九涉嫌洩密犯行，日前台北地檢署對馬的起訴書已說得很清楚，因此一定會上訴。媒體提問，此案獲判無罪，是否會影響北檢起訴馬英九洩密等案的審判結果，曾勁元認為「不會」，因為北檢已經查得很清楚。

立委柯建銘具狀指控，馬英九在2013年8月31日晚間，時任檢察總長黃世銘第一次向馬報告疑似關說案之後，9月1日凌晨，馬又電邀黃世銘於當日中午第2度赴官邸向他再次報告偵查中秘密，柯控馬涉教唆洩密、違反通保法、個資法。

柯建銘也指出，同年9月11日馬英九在國民黨中央考紀會開會前，開記者會指責柯建銘請託時任立法院長王金平為其關說司法案件，柯認馬所言不實，控馬加重誹謗。

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  • 立委柯建銘自訴控告前總統馬英九涉嫌教唆洩密、加重誹謗案，台北地院28日下午宣判，一審判馬英九無罪。柯建銘委任律師曾勁元表示很驚訝，沒辦法接受，將上訴到底。（記者羅沛德攝）

    立委柯建銘自訴控告前總統馬英九涉嫌教唆洩密、加重誹謗案，台北地院28日下午宣判，一審判馬英九無罪。柯建銘委任律師曾勁元表示很驚訝，沒辦法接受，將上訴到底。（記者羅沛德攝）

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