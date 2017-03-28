月眉路拓寬公安2死1傷 市府罰75萬元

2017-03-28 15:33

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市月眉路拓寬工程昨天發生公安意外，造成2死1傷，基隆市政府工務處檢討，認為是承商未按標準程序施工導致，傷亡的都是逃逸外勞，市府今天依違反就業服務法重罰75萬元，往後2億元以上的工程都全面清查，預防類似事件。

工務處長張元良說，月眉路拓寬工程二標承商大藍營造公司的模板協力廠商所屬3名印尼籍外勞，昨天上午至PA8橋墩拆除鋼模，據說當時吊車尚未就定位、勞工就先拆卸螺桿，造成鋼模突然鬆脫，導致工人自高架工作平台架墜落，造成2死1傷。

案發後勞動部職業安全衛生署人員到職災事故現場勘驗，並進行工區其他施工區域安全衛生檢查，並製作筆錄，部分停工通知書今天送達。同時依違法就業服務法第44條與57條第1款規定，從重處罰，開罰75萬元，5年內如果再違反者，處3年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣120萬元以下罰金。此外，勞動部職業安全衛生署限包商在4月10前完成改善。

張元良指出，市府內部也進行檢討，將加強監造作為，避免以後憾事再發生，以後除配合勞檢署勞檢以外，針對二億元以上巨額採購案，將主動全面清查，預防類似事件再發生。