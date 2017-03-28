打人成傷和解不成 男持刀棍侍候罪加一等
2017-03-28 15:10
［記者鄭淑婷／桃園報導］59歲黃姓男子先前因口角衝突，打傷女友的45歲邱姓表弟，黃男被依傷害罪嫌起訴，全案目前由桃園地院審理中，女友想要居中協調，將兩人約出見面，沒想到兩人再度爆發口角，黃男竟夥同友人強押邱男，並持菜刀劃傷他左手腕，黃男再被桃園地檢署依傷害、強制罪嫌起訴。
起訴指出，黃男去年5月27日晚上6點多，在女友邀約下，到桃園市復興區與邱男談傷害案和解事宜，豈料，兩人見面後一言不合吵起來，黃男夥同友人將邱男強押在桌面，再由黃男持菜刀朝邱男左手腕劃了1道6公分的傷口。
邱男奮力掙脫後，黃男又持棍棒打傷他的腿部，並以鐵槌敲頭，揚言「我要抽你的手筋、腳筋」，逼迫他簽下80萬元借據，邱男拒簽並趁隙脫逃報案。
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