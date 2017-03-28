宜蘭公寓二樓住宅火警 一女子輕微嗆傷

2017-03-28 15:14

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭市慈安路今天中午11點左右傳出公寓大樓發生住宅火警，宜蘭縣政府消防局出動宜蘭、壯圍、特種分隊救災人車前往搶救，火勢經過十多分鐘撲滅，一名女性輕微嗆傷送往陽大醫院檢查。

宜蘭縣政府消防局今天上午10點50分接獲民眾報案，慈安路一處公寓大樓二樓發生火警，一名33歲魏姓女子在逃生過程中不慎被濃煙輕微嗆傷，意識清楚，由消防人員送往陽大附醫檢查，火勢則在11點3分控制，11點8分熄滅。