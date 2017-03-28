| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

宜蘭公寓二樓住宅火警 一女子輕微嗆傷

2017-03-28  15:14

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭市慈安路今天中午11點左右傳出公寓大樓發生住宅火警，宜蘭縣政府消防局出動宜蘭、壯圍、特種分隊救災人車前往搶救，火勢經過十多分鐘撲滅，一名女性輕微嗆傷送往陽大醫院檢查。

宜蘭縣政府消防局今天上午10點50分接獲民眾報案，慈安路一處公寓大樓二樓發生火警，一名33歲魏姓女子在逃生過程中不慎被濃煙輕微嗆傷，意識清楚，由消防人員送往陽大附醫檢查，火勢則在11點3分控制，11點8分熄滅。

廣告
  • 宜蘭市公寓二樓住宅火警，一女子輕微嗆傷（記者簡惠茹翻攝）

    宜蘭市公寓二樓住宅火警，一女子輕微嗆傷（記者簡惠茹翻攝）

  • 宜蘭市公寓二樓住宅火警，一女子輕微嗆傷（記者簡惠茹翻攝）

    宜蘭市公寓二樓住宅火警，一女子輕微嗆傷（記者簡惠茹翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 嗆傷 火警
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：宜蘭公寓二樓住宅火警 一女子輕微嗆傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.