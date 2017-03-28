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男子專偷貼身衣物 少婦PO監視器直呼「噁」

2017-03-28  16:05

〔記者徐聖倫／新北報導〕噁爆！家住新北市中和大仁街的年輕的張姓人妻近日發現「貼身衣物」總是短少，家裡怎麼找都找不到，她便安裝監視器在陽台，她在27日查閱監視器發現竟有1名男子長期偷衣，張女驚呼「這真的是噁心至極」，她除報警外，也將監視器畫面PO上臉書，呼籲住附近的婦女要小心。

監視影像顯示，這名噁爛男出沒時間總在凌晨時分，作案時總是頭戴鴨舌帽、臉戴口罩，拿著手電筒仔細挑選，他下手目標除貼身衣物外，還有高單價衣物。警方表示，這名男子看準曬衣在防火巷內少有人煙，加上他總選在凌晨，不裝監視器還真的抓不到，顯已循畫面鎖定相關犯嫌，近期將約談到案說明。

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  • 男子被發現竊取少婦貼身衣物。（記者徐聖倫翻攝）

    男子被發現竊取少婦貼身衣物。（記者徐聖倫翻攝）

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