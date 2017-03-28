勞保黃牛案兵分四路再搜索 檢廉約談蔡姓黃牛5嫌

2017-03-28 15:45

〔記者錢利忠、謝君臨／台北報導〕三軍總醫院醫師林俊杰被控勾結勞保黃牛案，林俊杰日前獲200萬元交保；勞保黃牛陳俊男、李慶順、張明源則被收押；檢廉今再兵分4路搜索並約談蔡姓黃牛等5嫌，稍晚將移送北檢複訊。

林俊杰為國防醫學院醫學士，曾赴美國克利夫蘭研究中心進修，專長包含一般神經科疾病診斷、睡眠障礙相關疾病，以及失智症等，現為三軍總醫院神經科部週邊神經科主任。

檢廉獲報，林俊杰涉嫌於103年6月起，勾結陳俊男、毛智玲（夫妻檔）、張明源、李慶順等勞保黃牛，在2年半內，以每件1萬5000元代價，製作不實失能診斷書，藉以讓被保險人符合勞保失能認定，個人不法獲利至少超過450萬元；至於被保險人則持診斷書請領費用後，再與勞保黃牛7、3分帳，全案不法獲利逾6000萬元。

今年1月，檢廉搜索林男辦公室等5處，約談林男等15人到案；訊後林男被以涉犯詐欺、偽造文書等罪，諭令200萬元交保，後因林男覓保無著改為聲押，北院審理後認為無羈押必要，仍維持200萬元交保。

全案源於勞保局政風室清查列管醫師，發現林俊杰開立的失能診斷書數量偏多，且外界對其風評似有耳語，進而展開追查並發現疑有弊端，通報廉政署後，報請北檢指揮偵辦。