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又是導航惹禍？ 貨車卡基隆路地下道口冒火

2017-03-28  14:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕照著導航指示行車，也要注意這條路適不適合自己的車！近中午時，台北市一輛小貨車照著導航指示，行經基隆路車行地下道，疑未注意限高2公尺警示牌，硬是闖進比一般車行地下道還低的汽機車混合地下道，導致後廂車斗整個被扯開，貨車失控擦撞牆壁起火，後方車輛見狀趕緊下車拿滅火器滅火，所幸駕駛僅頭部受輕傷，暫無大礙。

小貨車25歲任姓駕駛下車後，驚魂未定地表示，「因路不熟」、「不知道有限高」才會撞上去，他說，當時從世貿展館開出，要送貨到長安東路，照著導航指示下地下道，一開下去就感受劇烈撞擊，以致車子失控偏左撞上牆壁，引擎冒出火煙，所幸很快撲滅。

轄區信義交通分隊指出，基隆路混合汽機車地下道口的垂吊式限高桿，先前曾多次被撞落，導致多輛貨車誤闖地下道，近半年來，至少發生10起貨車卡在洞口車禍意外，已聯繫市府新工處等相關單位趕緊補強，防止意外再度發生。

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  • 一輛小貨車行經基隆路汽機車混合地下道，疑未注意限高，車斗撞上隧道頂部。（記者姚岳宏翻攝）

    一輛小貨車行經基隆路汽機車混合地下道，疑未注意限高，車斗撞上隧道頂部。（記者姚岳宏翻攝）

  • 因撞擊力道猛烈，小貨車車斗整個被扯開，貨車失控擦撞牆壁起火。（記者姚岳宏翻攝）

    因撞擊力道猛烈，小貨車車斗整個被扯開，貨車失控擦撞牆壁起火。（記者姚岳宏翻攝）

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