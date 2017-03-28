機場逃脫的趙祥廷 曾是戀愛詐團車手頭

2017-03-28 14:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕綽號「赤牛」的毒品、詐欺通緝犯趙祥廷，昨深夜從北京搭機返台後，成功翻牆逃避航警追緝，高市警局今通報各分局加強路口攔查，趙祥廷曾擔任「戀愛詐欺集團」的車手頭，並涉嫌販毒被判刑8年8個月，拒到案服刑於104年6月通緝。

高市警方接獲航警通知協助圍捕，並趕往前鎮區「赤牛」的居住地查緝，各分局加強各路口臨檢、攔檢，保大特警加強區域巡邏，刑大也追查可能資助他的親友，不過，因趙男（39歲）並非殺人重犯，警方也請民眾無需恐慌。

警方指出，趙祥廷（39歲）曾因販毒被三民一分局查獲，他矢口否認，卻被李姓藥腳咬死，最後遭判刑定讞，趙男落跑通緝。

警方另查出，趙男曾加入詐騙集團，成為高雄地區車手集團的主要幹部，並擔任「戀愛詐欺集團」的車手頭，專門進行CALL客戀愛詐欺，先由女公關在中國女秘書網站交友，再電話誆被害人，由趙親自或指派車手領取，檢方依詐欺罪嫌通緝在逃。