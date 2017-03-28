導航未必可靠 遊覽車山區產業道上險翻覆

2017-03-28 14:43

［記者王涵平／台南報導］一輛遊覽車從柳營欲往東山區東原，透過導航指示，未料越開路越小，差點翻覆山區產業道路，東河派出所警員林生祥獲報趕往，指引拖吊車進入山區協助遊覽車順利脫困。

張姓駕駛表示，因對當地路況不熟，從柳營前往東原的路徑，聽從導航指示，從尖山埤水庫江南渡假村前道路可前往，進入山區道路時曾停車詢問路人，對方也回答有路可以前往。

未料進入水雲里山區道路後，感覺路愈來愈小，張姓駕駛本想往前尋找迴轉的空間，結果雨後產業道路泥濘，遊覽車不慎傾倒，所幸被路旁一棵樹擋住，才未翻落一旁山坡下。

警方先協助聯繫拖吊車前往，白河警分局東河所警員林生祥趕抵，駕駛正與拖吊車聯絡，卻不知身在何處，林生祥再從山區出來指引拖吊車，警方表示，進入山區問路時最好也詢問大型車輛能否通過，也不要太輕信導航，多多停車暫借問，較不會發生迷途受困情況。