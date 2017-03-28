不滿女友求去竟PO她裸照 惡男判刑

2017-03-28 14:43

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹謝姓男子不滿張姓女友求去，竟以LINE恐嚇還PO她裸照，新竹地院依恐嚇等罪判處拘役60天，得易科罰金。

新竹28歲謝姓男子不滿張姓女友求去，屢次挽回感情不成，竟心生報復，104年3月間某夜，女友收到前男友用LINE傳恐嚇簡訊「我還會做你一定後悔一輩子的事」、「我會不顧一切」、「甚至不擇手段」、「妳真的不要逼我，你愛你的家人吧」…「不要怪我你沒辦法上班」，張女不予理會。

沒想到，張女封鎖謝男網路聯絡，他竟又透過臉書傳訊息給前女友妹妹「最好是跟她說不要讓我找不到人」、「不想家裡出事，就乖乖出來面對我不想這樣的，我坐牢不怕，總有一天要還的」、「跟她說麵包店會燒掉」，傳送加害生命、身體訊息給張女妹妹。

仍不死心的謝男，隔了3個月後，竟在臉書塗鴉牆上PO上前女友裸照，讓其他網友欣賞，毀損張女名譽，氣炸的張女怒控謝男。新竹地院法官依2次恐嚇危安罪各判拘役50日，散布猥褻物品罪2月。合計應執行拘役60日，易科罰金6萬元。