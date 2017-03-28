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尾隨夜歸女黑袋蓋頭 性侵累犯判1年

2017-03-28  14:22

〔記者蔡清華／高雄報導〕去年10月間深夜零時，高雄大社一名25歲女子返家時，就在家門口，被陌生的郭姓男子從後面，用大型的黑色塑膠袋套住半個人，企圖要把她往外拖，經警方循線逮捕，橋頭地院以郭男為累犯，依強制罪判處有期徒刑1年。

去年10月12日凌晨12點半，25歲被害女子購物返家，停妥機車，開啟家中紗門放置物品之際，突遭人以黑色大型塑膠袋自背後由頭部套至腰部，被害人斥聲嚇阻、奮力掙扎並持安全帽反擊，男子才放手並騎機車逃逸。

警方調閱監視器，循線逮捕做粗工的郭姓男子，查出他曾因妨害自由、妨害性自主等案件累犯入獄，去年3月出獄。

儘管告訴人因受到嚴重驚嚇，心裡有恐懼陰影，而要求法庭重判被告，但承審法官衡量被告犯後坦承全部犯行之態度，及其國中畢業之教育程度、業粗工、收入不定等情況，全案依公訴檢察官求刑1年之量刑判決，全案仍可上訴。

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  • 性侵累犯尾隨夜歸女子，伺機以垃圾袋套蓋被害人，因被害人奮力抵抗，嫌犯逃逸後被逮，遭判刑一年。（記者蔡清華攝）

    性侵累犯尾隨夜歸女子，伺機以垃圾袋套蓋被害人，因被害人奮力抵抗，嫌犯逃逸後被逮，遭判刑一年。（記者蔡清華攝）

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