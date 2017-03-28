| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

揪團「鑽轎腳」太招搖 悲情通緝犯先GG

2017-03-28  14:03

〔記者許國楨／台中報導〕林姓年輕人與友人相約，想趁著大甲媽祖遶境去「鑽轎腳」保平安，未料友人呼朋引伴，一口氣竟找了快50人在七期重劃區一處停車場集合，打算人都到齊後一起出發壯大聲勢，只是集合過程中因喧鬧太招搖，引起注意招來警方盤查，最後所有人都沒事離開獨留林男被帶回警所，原因是，他是毒品通緝犯。

台中市第六分局勤指中心上週五清晨7點多接獲民眾報案，位在七期重劃區內市政北七路、惠來路口一處停車場，有大量人車聚集，因疑似有糾紛，不時有黑衣人穿梭喧囂，警方唯恐衍生治安事故不敢大意，立即通報線上的西屯、何安及市政等3個派出所的巡邏警網趕往。

警方趕抵時，果見停車場內起碼有4、50名年輕人，分乘超過2O部自小客聚集，一度以為是兩派人馬談判喬事情，經了解原委才得知，原來這群年輕人想趁著大甲媽祖遶境出巡的機會去「鑽轎腳」保平安，才會相約該處停車場集合後再一起出發。

由於已無影響治安之虞，警方在停車場出口逐一盤查人車，釐清身分後放行，此時卻看到23歲的林男神色有異不敢上車，還刻意往一旁步行打算離開，警方直覺可疑攔查，果真查出林男是一名毒品通緝犯，而將他帶回。

林男向警方說，因為感覺這陣子諸事不順，想約友人趁著此次大甲媽祖遶境進香活動期間一起去「鑽轎腳」保平安，未料友人擔心信眾太多鑽不到轎腳，才會呼朋引伴一口氣找了這麼多人壯大聲勢，沒想到因此引來警方注意盤查，連同通緝身分一併曝光﹔警方則在訊後將他解送歸案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 通緝犯林男找朋友「鑽轎腳」想求平安，誰知朋友呼朋引伴糾眾，引來警方關注，林男「鑽轎腳」不成反進警所。（記者許國楨翻攝）

    通緝犯林男找朋友「鑽轎腳」想求平安，誰知朋友呼朋引伴糾眾，引來警方關注，林男「鑽轎腳」不成反進警所。（記者許國楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 糾眾 通緝犯 鑽轎底
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：揪團「鑽轎腳」太招搖 悲情通緝犯先GG


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.