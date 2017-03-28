此地無銀三百兩 一句話讓毒品露餡

2017-03-28 13:57

［記者楊政郡／台中報導］台南市籍李姓男子來台中市找工作，因貌似親弟弟而認識吳男，且以兄弟相稱，因吳男而接觸到安毒，昨27日李某因騎機車違規被攔檢，一分局員警在其香菸內發現粉末，質疑是安毒，李嫌堅不吐實，說了一句「我絕不會害弟弟」，一旁的吳男當場傻眼，坦承安毒是他買的，兩嫌依毒品案移送法辦。

一分局公益派出所警員李政霖、馬加鎧，巡邏經美村路段，看到一部機車雙載，要攔檢時突然又違規跨越方向線迴轉，攔下後李男眼睛直視機車前置物箱，員警看到是一包香菸，拿起打開香菸盒，意外看到菸盒內散落的顆粒，懷疑是安非他命殘渣，追問是什麼東西，一開始李嫌堅不吐實，後來冒出一句「我絕不會害弟弟」，一旁的吳男聽到後當場傻眼，坦承毒品是他買來。進一步查獲安非他命（0.23公克）。

據警方調查，李男（27歲）年初來中部找工作，在工地認識貌似親弟又幽默多趣的吳男（24歲），雙方以兄弟相稱，2月起李男在吳嫌的慫恿下接觸安毒，當天是李男騎機車載著吳男閒逛，因為兩人疑似才剛吸毒，一時心虛，反而違規被攔查。

而李男是車主，置物箱內的香菸有疑似毒品，員警正在追問毒品來源，吳男在一旁好像沒他的事，不料李男說「我絕不會害弟弟」，一句話讓員警注意力轉向吳男，才查獲此持有、吸食毒品案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆