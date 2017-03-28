鑰匙統統串一起 車主汽、機車連續被偷

張男帶警方前往宜蘭起獲贓車（記者余衡翻攝）。

2017-03-28 14:00

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區施姓女子，本月6號騎乘機車到市場買東西時，將鑰匙遺留在機車鎖頭上忘了取走，遭55歲張姓竊賊將車騎走，狡猾的張男事後發現機車置物箱內信件登載施女住家地址，且鑰匙串其中還有一把附加防盜器的汽車鑰匙，兩週後張男果然循地址上門，開走施女停放在車庫內的汽車，交通工具頓時全失讓施女急壞求助警方。

警方獲報後，調閱兩起竊案發生地周邊監視器，發現穿著藍色羽絨衣的張男騎走施女機車，兩週後又以一身同樣打扮現身施女住家附近，懷疑兩起竊案都是張男犯下，昨天中午12點多前往張男住處逮人，果然在他身上找到屬於施女的成串鑰匙。

警訊時張男坦承兩起竊案都是他犯下，事後還將汽車棄置宜蘭地區，全案訊將後張男依竊盜罪嫌函送法辦。警方也提醒民眾，離開汽、機車時務必取走鑰匙，，也可考慮將家門及汽、機車鑰匙分開使用。

張男偷機車時東張西望（記者余衡翻攝）

施女將汽、機車鑰匙放串在一起（記者余衡翻攝）