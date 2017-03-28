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台中清水3車連環撞 貨櫃車壓砂石車

貨櫃車壓在砂石車上。（記者張軒哲翻攝）

2017-03-28  13:30

〔記者張軒哲／台中報導〕貨櫃車壓在砂石車上！清水區臨港路及高美路口，今早發生拖板車、砂石車、貨櫃車3輛大車連環撞的離奇車禍，貨櫃車一度翻覆於對向車道上，車身直接壓在砂石車上，引起路過民眾拍照。所幸僅貨櫃車楊姓司機輕傷，。詳細事故有待警方調查釐清。

臨港路及高美路口這起事故駕駛，分別是拖板車66歲陳男、砂石車47歲李男、貨櫃車38歲楊男，其中楊男受輕傷送至童綜合醫院救治，院方指出，楊男主要是臉部多處撕裂傷，意識清楚，無生命危險。

清水分局交通分隊長張尹瑄表示，三車行車方向皆向南，肇事原因疑因是超速或變換車道不當，沒保持安全距離，仍在調查釐清中，現場還調來大型吊車才能將貨櫃車扶正。

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