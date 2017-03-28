國三隧道貨車撞壁全毀 駕駛受困緊急救援

國道三號南下28.4K處，一輛大貨車撞上隧道牆壁，車頭全毀。（記者陳薏云翻攝）

2017-03-28 13:15

〔記者陳薏云／新北報導〕今下午1時許，國道三號南下28.4K處，一輛大型貨櫃車撞右側隧道的牆壁，車頭全毀，警消目前派出9輛救災車前往支援。

據了解，目前駕駛一度受困在車內，警消目前以將人救出，並送往醫院救治，該路段僅剩單線道可通行，請用路人特別注意，詳細車禍原因仍待釐清。