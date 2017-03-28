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新豐鐵工廠遭祝融之災 機具恐付之一炬

新竹縣新豐鄉青埔村10鄰一處位在田間的鐵工廠，今午發生火警，遠遠即可看到鐵皮廠房竄出火舌和黑煙。（記者廖雪茹翻攝）

2017-03-28  13:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉青埔村10鄰一處位在田間的鐵工廠，今天中午12點許發生火警，遠遠即可看到鐵皮廠房竄出火舌和黑煙，縣府消防局勤務指揮中心表示，正派遣大批人車前往救災中，並疏散廠內員工，所幸沒有人員受困，但整個廠房幾乎完全燃燒，廠內各式機械恐付之一炬。

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  • 新竹縣新豐鄉青埔村10鄰一處位在田間的鐵工廠，今午發生火警，遠遠即可看到鐵皮廠房竄出火舌和黑煙。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣新豐鄉青埔村10鄰一處位在田間的鐵工廠，今午發生火警，遠遠即可看到鐵皮廠房竄出火舌和黑煙。（記者廖雪茹翻攝）

  • 新竹縣消防局派遣大批人車前往搶救失火的鐵火廠，所幸沒有人員受困，但整個廠房幾乎完全燃燒，廠內各式機械恐付之一炬。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣消防局派遣大批人車前往搶救失火的鐵火廠，所幸沒有人員受困，但整個廠房幾乎完全燃燒，廠內各式機械恐付之一炬。（記者廖雪茹翻攝）

  • 新竹縣消防局派遣大批人車前往搶救失火的鐵火廠，所幸沒有人員受困，但整個廠房幾乎完全燃燒，廠內各式機械恐付之一炬。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣消防局派遣大批人車前往搶救失火的鐵火廠，所幸沒有人員受困，但整個廠房幾乎完全燃燒，廠內各式機械恐付之一炬。（記者廖雪茹翻攝）

  • 新竹縣消防局派遣大批人車前往搶救失火的鐵火廠，所幸沒有人員受困，但整個廠房幾乎完全燃燒，廠內各式機械恐付之一炬。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣消防局派遣大批人車前往搶救失火的鐵火廠，所幸沒有人員受困，但整個廠房幾乎完全燃燒，廠內各式機械恐付之一炬。（記者廖雪茹翻攝）

  • 新竹縣消防局派遣大批人車前往搶救失火的鐵火廠，所幸沒有人員受困，但整個廠房幾乎完全燃燒，廠內各式機械恐付之一炬。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣消防局派遣大批人車前往搶救失火的鐵火廠，所幸沒有人員受困，但整個廠房幾乎完全燃燒，廠內各式機械恐付之一炬。（記者廖雪茹翻攝）

  • 新竹縣消防局派遣大批人車前往搶救失火的鐵火廠，所幸沒有人員受困，但整個廠房幾乎完全燃燒，廠內各式機械恐付之一炬。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣消防局派遣大批人車前往搶救失火的鐵火廠，所幸沒有人員受困，但整個廠房幾乎完全燃燒，廠內各式機械恐付之一炬。（記者廖雪茹翻攝）

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