打公共電話神色慌張 警盤查搜出改造槍

2017-03-28 12:57

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市保安警察大隊小隊長陳彥旭、警員莊凱文、吳銘展，25日晚上9點多巡經桃園區中正路48巷口，發現25歲朱姓男子將車熄火停在路旁打公共電話，見警方巡邏車靠近便神色緊張、不時東張西望，員警即刻上前盤查，豈料，朱男變得更加緊張，警方查出他有傷害、恐嚇前科，果然車內查獲1把925型改造手槍及彈匣1個，過程中朱男一度抗拒捕，造成警員莊凱文右手食指及左手中指挫傷，警方將他制伏後移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，查獲朱嫌地點在超商周邊，警方屢在該處查獲毒品案件，屬於犯罪熱點，並列為巡邏盤查重點區域，朱男打公共電話東張西望行色慌張，警方依「警察職權行使法」第6條中「合理懷疑」之「可疑行為判斷之合理懷疑」，對他進行盤查。

朱男供稱，被查獲的槍、彈匣是以5萬元代價購得，他從未使用過，只是單純拿來收藏而已。