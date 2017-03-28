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教唆洩密案將宣判 馬英九4月14日又要開庭

2017-03-28  12:58

〔記者張文川／台北報導〕前總統馬英九被立法委員柯建銘控告教唆洩密案，台北地院今下午3時宣判，但這並不是結束，而是剛開始，緊接著馬英九4月14日又要到台北地院開庭。

台北地檢署3月14日偵結起訴「九月政爭」馬英九的另2項犯罪嫌疑，一是2013年8月31日深夜向時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，洩漏剛從檢察總長黃世銘口中得知的偵查中秘密，馬涉嫌公務員洩漏國防以外機密。

二是9月4日中午馬英九致電黃世銘，指示黃向江宜樺報告案情，使原本不想向江報告的黃，當天傍晚赴行政院向江報告，並交付「專案報告三」給江，北檢起訴認定馬涉教唆公務員洩漏國防以外秘密罪。

北檢認為馬此2次行為，涉觸犯刑法洩密、教唆洩密、違反通訊保障及監察法第27條、修正前的個人資料保護法第41條，本月14日將馬提起公訴。

北院受理後，採電腦抽籤分案，抽中曾承審台北市信義區「SPARK」夜店殺警案的一審法官唐玥審理，收案後已排定4月14日首度開庭。

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  • 前總統馬英九被立法委員柯建銘控告教唆洩密案，台北地院今下午3時宣判，但這並不是結束，而是剛開始，緊接著馬英九4月14日又要到台北地院開庭。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    前總統馬英九被立法委員柯建銘控告教唆洩密案，台北地院今下午3時宣判，但這並不是結束，而是剛開始，緊接著馬英九4月14日又要到台北地院開庭。（資料照，記者叢昌瑾攝）

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