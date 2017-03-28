小港機場翻牆入境男 為毒品、詐欺通緝犯趙祥廷

2017-03-28 12:50

〔記者黃建華、洪臣宏／高雄報導〕昨天深夜搭華航北京飛高雄CI-592班機，從逃生窗跳窗翻越機場防護網入境得逞男子，初步排除是恐怖份子;高雄航警局與移民署高雄國境大隊漏夜比對清查後，確認是高雄地檢署發布的39歲毒品、詐欺通緝犯趙祥廷。

趙祥廷，外號「赤牛」，曾犯下販賣三級毒品罪遭三民一分局查獲，被高雄地院一審判刑8年6個月。

另外，趙還涉嫌自民國100 年12月起與宋毅夫等人共組「戀愛詐欺集團」，由宋擔任首腦，與中國福建省廈門、漳州、福州等地之詐騙機房合作，對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，由在中國的「秘書」隨機撥打電話予臺灣男性民眾，攀談與被害人建立男女朋友關係，甚至論及婚嫁，以博取被害人信賴，見時機成熟後，再以「家人生病」、「欠公司錢」、「發生車禍」、「脫離酒店」、「補酒店檯費」、「賠償客人」等不實藉口，向被害人詐財，再由在台灣擔任控台之同夥等人指派女子出面收款、趙則在台灣擔任高雄地區車手集團之主持人。

趙因未到案，潛逃對岸，遭到雄檢發布通緝。