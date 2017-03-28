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偷三太子掰「神明召喚」 賊隔天就被警察召喚了...

2017-03-28  12:45

〔記者余衡／新北報導〕40歲陳姓男子本月8日潛入新北市板橋區四維路一間民宅行竊，在屋內沒找到值錢物品，最後從神明廳上偷走一尊三太子神像，警方獲報查出陳男涉有重嫌，隔天通知他到案說明，他竟供稱受到神明召喚所以才將神明「請回」供奉，訊後被依竊盜罪函送法辦。

警方調查，有竊盜及毒品前科的陳男，當天凌晨1點多先在板橋長安街行竊機車，隨後騎著贓車沿路尋找民宅行竊，他選定四維路上一間民宅，勘查地形後趁四下無人折返，從落地窗爬進民宅搜刮財物，但他爬進陽台時發現客廳大門上鎖，便從旁邊未上鎖的神明廳偷走價值1萬元的三太子神像，全程都沒被屋主發現。

陳男到案後供稱，因為進入屋內後隱約聽到三太子在呼喚他，所以才把三太子請回家中供奉，全案訊後依竊盜罪函送法辦。

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  • 陳男推開落地窗進入民宅（記者余衡翻攝）

    陳男推開落地窗進入民宅（記者余衡翻攝）

  • 陳男偷走三太子神像（記者余衡翻攝）

    陳男偷走三太子神像（記者余衡翻攝）

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