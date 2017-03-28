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便衣警察跨區抓壞人 民眾誤認當街上演「艋舺」

2017-03-28  12:41

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市警北投分局偵查隊昨天晚間飛象過河，一路跟蹤涉嫌販毒的33歲吳姓男子到新北市新店區，趁吳嫌停車抽菸，以偵防車包夾逮人，詎料，吳嫌想逃離竟踩油門開車衝撞，仍遭便衣警探強拉下車逮捕，果然在吳嫌的車內起出近百公克的安非他命毒品；由於警匪衝撞聲響過大，民眾一度誤認為黑道兄弟尋仇，當街起衝突而報警。

警方日前據報，無前科的33歲吳姓男子，經常出沒於新北市板橋區店區一帶兜售毒品，車上隨時備有數十公克的「冰糖」，偵查隊及關渡派出所共組專案調查，經月餘來蒐證，昨天下午跟蹤發現，吳嫌駕車在新北市文化路及長江路一帶出現，於是一路尾隨準備見機行事。

警方說，跟蹤期間吳嫌不斷超車、閃避，同時躲入樹林區的小巷，專案小組研判車內必定藏有毒品，詎料，吳嫌加快油門抄小巷逃逸，但專案小組仍不放棄，持續沿路追緝，直到昨晚9時30分，又在新北市新店區的明德、民族路口發現吳嫌行蹤。

事發時，吳嫌坐在車內悠閒抽菸，警方見機不可失，大批探員一擁而上，拉開車門欲將吳嫌拉下車，2輛偵查車也隨前後包抄，沒想到吳嫌拒捕一腳急踩油門前後衝撞警車，但吳仍遭優勢警力逮捕，當場在車內置物箱起出市價20萬元、90公克安非他命，目擊民眾誤以為黑道尋仇大打出手，嚇得趕緊報案，轄區新店警方趕抵，發現是「自己人」虛驚一場。

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  • 吳嫌訊後依毒品及妨害公務等罪送辦。（記者陳恩惠攝）

    吳嫌訊後依毒品及妨害公務等罪送辦。（記者陳恩惠攝）

  • 吳嫌被逮落魄樣。（記者陳恩惠翻攝）（記者陳恩惠攝）

    吳嫌被逮落魄樣。（記者陳恩惠翻攝）（記者陳恩惠攝）

  • 警方偵防車右側遭吳嫌撞毀。（記者陳恩惠攝）

    警方偵防車右側遭吳嫌撞毀。（記者陳恩惠攝）

  • 33歲吳嫌車內起出的3包90公克安非他命毒品，以及防身用的木棒等物。（記者陳恩惠攝）

    33歲吳嫌車內起出的3包90公克安非他命毒品，以及防身用的木棒等物。（記者陳恩惠攝）

  • 北投警分局偵查隊長謝志鑫説明。（記者陳恩惠攝）

    北投警分局偵查隊長謝志鑫説明。（記者陳恩惠攝）

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