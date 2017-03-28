吳乃仁妻舅掏空銳普案 更三審逆轉改判無罪

2017-03-28 12:28

〔記者楊國文／台北報導〕股票上市的前銳普電子公司副董事長詹定邦等9人，被檢方起訴指控以「假交易、真掏空「方式，掏空公司6億9千多萬元，詹定邦從一審到更二審均判有罪，分別是10年、10年、9年半、9年徒刑，及分別併科罰金7千萬元至1億元，其中5名被告陸續被判無罪、有罪確定或主嫌陳俊旭被通緝中，高等法院更三審今大逆轉，認定檢方舉證不足以證明詹定邦等4人有淘空、背信等犯行，將4人均改判無罪。可上訴。

詹定邦等人今未到庭聆判，由於詹定邦是前證交所董事長吳乃仁妻舅，胞姊詹彩虹是前任投保中心總經理，使本案一直備受矚目。

檢方起訴指出，詹定邦、陳俊旭等人組成泰暘集團，擔任總裁和執行副總裁，94年1月間買入銳普公司股權加入經營團隊，詹還出任銳普的副董事長，泰暘先後向女子謝淑莉掌控下的多家公司，以購買LCD面板等電子器材為名製造假交易，2年內匯出貨款6億9千多萬元，掏空銳普，檢方共起訴詹定邦、陳俊旭、銳普董事長陳貴全等9人。

一審共開庭多達27次，陳俊旭趁機落跑，遭法院發佈通緝至今，陳俊旭的特別助理呂梁棋原本行蹤成謎被通緝，後來遭通緝到案判刑8年，因未上訴而確定；另外銳普董事長陳貴全、泰暘財務長黃耀南、國外部副理鍾閔丞等3名被告，均已於更一審獲判無罪定讞。

詹定邦、泰暘投資長巫國正、營運長廖晁榕和女子謝淑莉等4人，於高院更二審分別被判9年、7年4月、7年4月和7年2月徒刑，均不服判決，上訴高院更三審。

高院更三審認定，詹定邦、巫國正、廖晁榕均不知陳俊旭、呂梁棋所主導的銳普公司相關營業行為是「假交易、真掏空「行為，謝淑莉也自始即認為她是和當時上市公司銳普電子進行合法交易，加上檢方舉證不足以證明詹定邦等4人有淘空、背信等犯行，因此今將詹等4人均改判無罪。