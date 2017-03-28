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國三隧道貨車撞壁全毀 駕駛受困緊急救援
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酒駕女害人害己奪2命 酒測值1.16破表近5倍

2017-03-28  12:34

〔記者林嘉東／基隆報導〕楊姓女子酒後駕車，失控駛入對向車道，撞及高姓男子的貨車，造成高姓男子死亡、盧姓乘客重傷，楊女也傷重不治。基隆地檢署認定，楊女酒駕致人於死及過失傷害等罪，但因她也因車禍往生，處分她不起訴。

法界指出，楊女死亡後，刑事過失部分雖無法追訴，但被害人家屬原則上可針對民事部分，向楊女家人求償；倘若楊女名下沒有財產，楊女家人又拋棄繼承，被害人最後仍可以向犯罪被害人保護協會請求補償。

處分書指出，44歲楊姓女子去年11月4日下午4時，駕車行經新北市平溪區106線道65K時，因欲超越前方車輛而跨越對向車道時，與對向67歲高姓男子駕駛的貨車發生碰撞。

由於衝撞力大，楊女與高男傷重不治，事故時，高男車上盧姓男乘客受有顏面骨折、雙側肺挫傷等傷害。

楊女經送醫後，酒測值破表，高達每公升1.16，已逾每公升0.25毫克法定標準值，顯已達無法安全駕駛程度，認定楊女涉犯公共危險致人於死罪及過失傷害等罪。

不過，楊女已死亡，處分她不起訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 這起發生在去年11月的自小客車對撞事故，從兩車車體支離破碎情況，不難想見撞擊力道有多強，駕駛自小客的楊姓女駕駛酒測值破表近5倍。（資料照，記者林嘉東翻攝）

    這起發生在去年11月的自小客車對撞事故，從兩車車體支離破碎情況，不難想見撞擊力道有多強，駕駛自小客的楊姓女駕駛酒測值破表近5倍。（資料照，記者林嘉東翻攝）

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