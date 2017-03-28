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外籍男攜毒搭白牌車 遇盤查丟包運將衰被逮

2017-03-28  12:17

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市49歲林姓男子，為了想多賺點外快，下班之餘兼職當運將開白牌車接客，今日凌晨，他透過友人介紹到板橋載了2名越南籍男子到新莊，孰料行經新莊區中正路、壽山路口時遭警方攔查，後座2人突然趁隙逃逸，結果警方在後座腳踏墊附近的包包內搜出2包安非他命，林男雖喊冤，但警方仍依法將林男與其丁姓女友送辦，讓他直呼：「有夠衰！」

警方調查，林男無毒品前科，白天從事餐飲業，下班後就兼職開白牌車賺外快；今日凌晨，他載著61歲丁姓女友至板橋區篤行路三段接送綽號「阿豪」等2名外籍移工。

新莊警分局明志派出所警員在中正路、壽山路口攔查林男車輛，後座2名外籍男子起初假意下車受檢，卻趁隙拔逃逸，警員搜索車輛，結果在後座腳踏板附近找到1只可疑的包包，打開赫見2包安非他命，當場將林男、丁女2人帶回偵辦。

偵訊時林男頻頻喊冤，否認持有毒品，且供稱根本不認識2人，當晚是朋友介紹才去接送2人，警方對其供詞持保留態度，訊後先依毒品罪嫌將2人移送法辦，將持續追查2名外籍男子到案釐清案情。

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  • 警方攔查林姓白牌車司機，意外在車上搜出毒品。（記者曾健銘翻攝）

    警方攔查林姓白牌車司機，意外在車上搜出毒品。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方查扣安非他命。（記者曾健銘翻攝）

    警方查扣安非他命。（記者曾健銘翻攝）

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