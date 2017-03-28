住警器直嚷： 毀燒厝緊罩！ 7旬婆以為故障亂叫

新竹縣政府消防局局長孫福佑手持獨立偵煙式住警器，強調它「百搭」各類室內裝潢又不傷建材。（記者黃美珠攝）

2017-03-28 12:19

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣峨眉鄉1名70多歲阿婆，日前被縣府消防局峨眉消防分隊說動，在自家廚房裝了1顆獨立偵煙式的住宅用火災警報器。才裝2天，她中午煮飯卻忘了而中途離開。突然住警器拚命用國、台語雙聲帶嚷著「火災！火災！毀燒厝緊罩！」阿婆遠遠聽到了，卻埋怨「這個東西才裝2天就故障！」

所幸機警的鄰居起疑，打電話詢問消防分隊，峨眉分隊察覺有異，火速到場發現住警器沒故障，反倒是阿婆瓦斯爐上的鍋子都燒焦了，整個廚房和樓梯間都瀰漫了濃煙，幸好及時搶救，虛驚1場！阿婆的左鄰右舍見狀立刻搶裝住警器，把峨眉分隊剩下的近20顆全部登記一空。

新竹縣政府消防局長孫福佑說，該局跟社會處合作，透過分隊主動替轄內獨居老人、低收入戶全面免費安裝住警器，以防這些弱勢的家庭突遭祝融，讓生活雪上加霜。

而在補助方面，竹北、關西、湖口、寶山4個鄉鎮市公所也編有預算，並有新竹縣消防工程器材商業同業公會、新竹縣設備師公會贊助下，他們也接受一般民家申請免費安裝。

孫福佑說，前述偵煙型的住警器安裝便利，白色的造型「百搭」各類室內客廳或廚房的裝潢，既不傷建材，也無違合感，反而平添住家防火安全上的保障。

他說，民國78年以後興建的5層樓以上住宅建物都有住警器的設備，但在這之前所蓋的建物，或是在這以後新建的5樓以下透天厝其實都沒有安裝。

該局初步統計，全縣應設住警器的住宅大約有10萬2134戶，但到去年底為止，只有8133戶完成設置，設置比例約7.97%偏低，值得鄉親關心。一般民眾除了向消防分隊申請裝置，也可以到各大通路自行選購適合的，好替自己的居家環境添一分安全保障。