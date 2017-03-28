馬英九涉洩密案下午宣判 馬是否有罪在於「關鍵88秒」
〔記者張文川／台北報導〕立法委員柯建銘自訴控告前總統馬英九教唆洩密、加重誹謗，台北地院定今天下午3時宣判；其中，馬被控教唆時任檢察總長黃世銘向他洩密一案，關鍵在於2013年9月1日凌晨0時5分，馬指示隨行秘書林有振用馬的行動電話，致電黃世銘相邀再次赴官邸報告案情的「午餐約會」，88秒的通話對談中，馬有無交代黃補充那些資料。
高院判決認定，馬英九9月1日凌晨0時5分指示林有振聯繫黃世銘，邀約黃於當天中午12時30分再度前往總統官邸，再次說明全民電通更一審關說案並共進午餐，黃允諾後，指示特偵組檢察官楊榮宗於當日上午先行進入特偵組辦公室，將前一夜交付給馬的「專案報告一」，依照黃世銘的指示進行修改，並增附「各方通話時間內容」1，未刪除「後續偵查作為」，製成「專案報告二」，中午再由楊榮宗駕車載黃世銘赴官邸，由黃向馬報告並交付「專案報告二」。
高院判黃世銘有罪的定讞判決中指出，馬2013年10月在台北地檢署偵查時作證說，9月1日請祕書通知黃中午到官邸，「因為當初看到專案報告後，加上被告的口頭說明，還是對哪些人通電話？哪些人有監聽譯文？哪些人沒有監聽譯文只有通聯紀錄？有點疑惑，所以再請黃來說明」。
但楊榮宗的證詞卻是說，8月31日深夜他載黃世銘回宿舍途中，黃世銘接到一通電話，似乎是總統府那邊打來的，黃講完電話後，請他隔天中午12點半載他再去官邸說明，隔日上午黃打電話給他說，提供給總統的書面有錯字，請他到辦公室修正，他就在電話中依照黃的指示一一修改，列印出來至宿舍交給黃，記得黃另外向他多要了一份通話時間表，說是因為總統以為特偵組有監聽王金平，要他說明清楚。
對於這通電話，黃世銘在於偵訊時供稱，總統只有簡單提到，要找他隔天一起吃中飯，請他保留時間，要他到官邸，並有問題要問他；「各方通話時間」不是他要求楊榮宗提供，是楊主動提供，與總統的疑惑無關。
高院認定，黃世銘的辯詞不足採信，認定黃為了使馬英九釐清偵查程序是對誰進行通訊監察、調閱誰的通聯紀錄，而於9月1日二度報告時提供「各方通話時間內容」給馬。
到了馬英九自己被柯建銘控告的本案，馬推稱那通88秒電話是林有振打的，他並未指示林交代黃補充資料，林講電話時他不在場，不知林是怎麼跟黃說的，應由控方柯建銘自行舉證那通電話的對話內容。
黃世銘、林有振今年1月被北院傳喚到庭隔離作證，2人都說，在那通長達88秒的通話中，馬未交代要求黃再準備哪些資料，黃世銘證稱與林在電話中寒暄「這麼晚方不方便接電話？」，林有振則說是電話中與黃在確認車號、駕駛、是否吃素，兩人對於88秒對話內容的說法有不小出入，共同點是皆稱馬未交代要補充哪些資料、馬未直接與黃對話。
北院合議庭今天是要採信黃、林的當庭證詞，還是依據馬4年前在北檢的證詞，和高院黃世銘有罪定讞判決的認定來判案，將攸關馬有罪或無罪。
針對黃世銘在北院的證述，和當初北檢偵查時的說詞不同，律師黃帝穎日前已赴台北地檢署按鈴告發黃世銘涉偽證罪。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 印尼森林驚見神秘人類？矮小禿頭狂奔比機車快
- 豬哥亮驚傳病危？經紀人指尚未證實
- 許瑋甯掰了阮經天？ 唐國師一句話洩秘！
- 桃園10大死因糖尿病排第5 衛局推APP遠距照護
- 蔬果抽驗 蔥農藥殘留超標20倍
- 台股開盤上漲33.22點 報9909.99點
- 特首才選完… 香港清算佔中 起訴9人
- 社論》正視世代差距問題
- 超羨慕！老闆是五迷 這間公司爽放「五月天假」
- 就是要擊敗國民黨！ 綠營這3縣市擬禮讓無黨籍
- 中職》富邦行銷再出招 悍將球迷淚推：太狂了
- 中捷延伸彰化 魏明谷︰彰縣爭取的
- 禁Formosa布條 足協挨轟
- 查與俄關係 美參院情委會約談川普女婿
- 景氣穩了 退票金額3年新低
- 黑人解釦搞曖昧 張書豪這裡反應
- 大甲媽新港祝壽 數萬信徒三跪九叩行大禮
- 延續195年為時22天 遶境最久旱溪媽祖起駕
- 鯉魚潭店家廣告佔路 限四月底前拆除
- 矽谷頂尖軍火科技 遭中企鎖定併購
- LPGA起亞菁英賽》錢珮芸第11名 再創個人佳績
- 劉宇珊勾男舔冰 張瓊姿憂傳染A肝
- 《甄嬛》華妃原本是「她」 太懶錯失機緣
- 鼓勵學子圓夢 屏縣府最高獎10萬
- 10分鐘復健法 劉德華可以站了
- 柯P扮鳴人涉侵權？ 產發局：沒有違反著作權法
- 體力難負荷 郭淑芬找「接班人」
- 鍋貼役惹議 立院凍結役政署2％業務費
- 自由廣場》同志談同婚釋憲
- 林昶佐忍1年雪恥 這樣操出六塊肌
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- NBA》老大拒絕輪休 卻認為詹皇是例外
- Jolin自認是虎媽 從這裡看出來
- 〈旅遊的滋味〉彩色潟湖與紅鶴
- 拜會吉隆坡市長碰壁 柯P︰中國壓力隨時在
- 北市、馬國雪蘭莪州 三項合作
- 《謠言終結站》洗牙可以齒白？ 醫師：錯誤認知
- 柯湖路狹窄多彎 地方爭取拓寬雙線道
- 這間咖啡廳店員都素顏！ 散發自然氣息
- 關西分駐所古蹟區活化 打造「大客廳」
標題：馬英九涉洩密案下午宣判 馬是否有罪在於「關鍵88秒」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email