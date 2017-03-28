豬隊友！幫朋友出氣擬砍人 反遭砍傷還挨告
2017-03-28 11:46
［記者楊政郡／台中報導］台中市鄭姓男子在中區光復路上光音福德祠，遭陳姓男子持棍棒毆打，準備到醫院驗傷提告，中途遇到廖、余兩好友，叫他不必驗傷，要一起為他出氣，3人到該福德祠，陳某不在，卻與陳的友人賴某一言不合起衝突，賴某拿出西瓜刀揮舞，反被鄭嫌奪下又砍傷，造成賴某頭皮及手臂有撕裂傷，賴某驗傷後提告，3人被依傷害罪起訴。
起訴書指出，105年10月9日下午，36歲鄭男在台中市中區大誠街與光復路口的光音福德祠，遭到陳某持棍棒毆打，懷恨在心，徒步想到台中醫院驗傷後提告，原本這才是正途。途中卻遇到廖、余兩好友，竟叫鄭男不要去驗傷，要一起到福德祠找陳某理論，要幫鄭討回公道。
3人到了福德祠沒看到陳，只遇到陳的賴姓友人，廖某開口詢問賴某，確一開口就衝突，賴某發現對方來者不善，拿出西瓜刀揮舞作勢要攻擊，希望他們知難而退，不料鄭男上前搶下西瓜刀，反持西瓜刀朝賴某頭上劈，賴某舉手來擋也割傷，3人犯案後跑步離開現場。
檢察官說被人毆打，去驗傷提告才是正途，鄭男遇到好友卻出「餿主意」，而找人理論也不好好談，與賴某也毫無素怨，未能禮尚往來，一時激動就動手，原本可以告人，現在反而被告！
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