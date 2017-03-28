疑自撞聯結車 小貨車駕駛無生命跡象

2017-03-28 11:52

〔記者許展溢／苗栗報導〕南庄鄉田美外環道烏蛇嘴附近，今天早上9點49分發生一起疑似小貨車撞聯結車意外，82歲余姓小貨車駕駛一度受困車內，被救出時已無生命跡象。

消防隊表示，利用鎖鏈與油壓剪破壞小貨車，才將余男救出，但救出時已有多處骨折，送往頭份為恭醫院搶救中，聯結車駕駛則沒有受傷，駕駛身分還需進一步確認。

警方表示，由於事發當時沒有目擊者，將調閱附近路口監視器釐清意外發生原因。