女騎士爛醉自撞電桿 酒測值超標4倍判罰6萬

2017-03-28 11:41

〔記者林嘉東／基隆報導〕余姓女子到友人家中作客，酒後執意騎車返家，上路沒多久就自撞電桿，經送醫救治，撿回一命，酒測值竟達1.015毫克。基隆地院依公共危險罪判她2月徒刑，得易科6萬元罰金。

判決指出，余姓女子去年10月間凌晨0時許，至新北市萬里區友人住處飲酒後，執意騎車返家，未料上路沒多久，就自撞路旁電桿。

警方獲報到場處理，余女渾身酒氣，倒地不起，趕緊將她送醫急救，撿回一命，但酒測值達每公升1.015毫克。檢警調查後將她依公共危險罪嫌起訴。

法院認為，余女酒測值達1.015，達標準的4倍，已達泥醉程度，原本不應該輕縱，但考量她犯後態度良好，且除了這次酒駕外無前科，判她2月徒刑，得易科6萬元罰金。

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