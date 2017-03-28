北京到高雄航班 旅客跳窗翻防護網逃逸

2017-03-28 11:37

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄小港機場昨深夜驚傳華航航班有不明旅客逃逸，並翻越機場防護網逃離機場入境得逞，高雄航警分局獲報已偵辦中。這起事件也凸顯出國境大門國安把關出現漏洞，航警漏夜搜捕未獲，已通報高市警方支援。

據了解，華航592原訂北京回高雄航班（2225到站），昨（27）日有一名不明旅客下機後於入境長廊逗留至深夜23點14分，突然於27號機坪逃生窗處破壞窗戶後跳下機坪，並於23點19分步行至圍牆觸動防護網翻閱逃離機場，高雄航空站第一時間得知，已通知航警處理，現已由高雄航警分局積極偵辦中。