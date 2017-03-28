求愛遭拒竟熊抱女兵襲胸 士官長強制猥褻判6月

2017-03-28 11:18

〔記者林嘉東／基隆報導〕海軍北部某單位劉姓士官長愛慕志願役女士兵小娟（化名），在服務單位向小娟告白遭拒，竟熊抱小娟，還摸小娟胸部，直到小娟奮力掙脫才罷手。基隆地院依強制猥褻罪，判劉姓士官長6月徒刑，緩刑5年。

判決書指出，30多歲劉姓士官長未婚，前年12月間晚間9時許，在服務的單位向小娟告白。

小娟指控，她婉拒劉士官長告白後轉身離去，劉士官長突然從她身後將她抱住，她被劉士官長突然舉動嚇住，但仍使勁全力反抗。

小娟控訴，她最後雖掙脫劉士官長熊抱，但劉仍趁隙以雙手摸她胸部得逞。

法院時，劉供稱，他真的很喜歡小娟，向她告白時遭拒絕當下很沮喪，一時情緒失控，才會熊抱小娟。

法院審理後，依強制猥褻罪判他6月徒刑，緩刑5年。