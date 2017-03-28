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透天厝內種大麻 客廳改造成日照室

警方查扣活體大麻植株78株，大麻種子103顆。（記者王駿杰翻攝）

2017-03-28  11:08

〔記者王駿杰／新竹報導〕38歲李姓男子半年前在台中租下一棟透天厝，瞞著房東在屋內栽種大麻，他將家中客廳改造成日照室，24小時以日光燈加強照射，藉此讓大麻快速生長；新竹市警方掌握情資，27日遠赴台中搜索，當場逮捕李男，查扣活體大麻植株78株，大麻種子103顆。

警方調查，李男以透天厝當掩護，瞞著房東與鄰居自行在屋內栽種大麻，栽種技術純熟，整個過程都不假手他人，他不但將家中客廳改造成日照室，24小時用日光燈照射，加速大麻生長，還購買乾燥花安插於大麻植株內，企圖偽裝成花草盆栽，藉此躲避警方查緝。

新竹市警三分局偵查隊掌握情資，派員前往台中跟監、埋伏蒐證，27日見時機成熟，會同刑警大隊、鑑識科持搜索票遠赴台中查案，當場將李男逮捕，查扣活體大麻植株78株，大麻種子103顆、乾燥大麻成品、肥料2包、液態肥料2包、有機培養土1包、酸鹼檢測儀1組、平板電腦1個、水耕設備、烘乾設備、照明設備等證物。

李男被逮後向警方供稱，大麻種子皆從網路購得，種植技術則是友人傳授，由於他行事低調，少與人來往，當警方前往查緝時，附近鄰居還不斷探頭張望，警方訊後依毒品罪嫌將他移送，全案擴大偵辦中。

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  • 警方查扣活體大麻植株78株，大麻種子103顆。（記者王駿杰翻攝）

    警方查扣活體大麻植株78株，大麻種子103顆。（記者王駿杰翻攝）

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