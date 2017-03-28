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彰化住宅惡火 全家2命危1輕傷

2017-03-28  11:07

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉今日凌晨2點多驚傳住宅火警，造成2命危1輕傷。一棟4層樓的住家不明原因從3、4樓間冒出火舌，沒多久即陷入一片火海，屋主林姓夫婦緊急逃出，不過林婦見兒子受困欲返回火場救人，卻遭灼傷，消防人員隨後將林男救出並將3人送醫，林男身上有大面積灼傷，有生命危險，林婦也有50％燒燙傷，林父輕微嗆傷，起火原因仍待調查。

彰化消防局大村消防分隊指出，今晨2點45分獲報大村鄉中興街有民宅火警，出動16部各式水車、救護車前往灌救，抵達現場後發現火勢非常猛烈，屋主60多歲的林姓夫婦先行逃出，2人不斷告知「裡面還有人」，最後在2樓往3樓的樓梯口發現已無意識41歲林姓男子。

救護人員表示，3人緊急送往員林基督教醫院急救，林男四肢和臉部都有嚴重燒燙傷，面積佔約80％，性命危急，林母則四肢、前胸、背部都有二至三度燒燙傷，面積佔約50％，2人轉往彰基急救觀察，林父則吸入過多濃煙，頭部有撞傷，經急救後暫無生命危險。

「還有人在裡面！」附近街坊表示，受困林男與哥哥在住家對面開汽車車體工廠，林男未婚，與父母同住這棟4樓民宅，獨自住3樓，林姓夫婦住2樓，這次意外，林母疑為呼救兒子，也受燒燙傷，讓人很不捨。

彰化縣消防局第二大隊表示，消防人員抵達後，火勢在半小時獲得控制，至於起火原因仍待鑑識調查。

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  • 彰化大村發生住宅火警，消防人員前往灌水搶救。（記者陳冠備翻攝）

    彰化大村發生住宅火警，消防人員前往灌水搶救。（記者陳冠備翻攝）

  • 彰化大村發生住宅火警，消防人員前往灌水搶救。（記者陳冠備翻攝）

    彰化大村發生住宅火警，消防人員前往灌水搶救。（記者陳冠備翻攝）

  • 林母救兒遭灼傷緊急送醫。（記者陳冠備翻攝）

    林母救兒遭灼傷緊急送醫。（記者陳冠備翻攝）

  • 彰化大村發生住宅火警，消防人員前往灌水搶救。（記者陳冠備翻攝）

    彰化大村發生住宅火警，消防人員前往灌水搶救。（記者陳冠備翻攝）

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