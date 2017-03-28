員警努力不懈 東勢分局破獲14年前強盜案

2017-03-28 11:10

〔記者歐素美／台中報導〕東勢分局破獲14年前強盜案！鐘姓嫌犯涉嫌於民國92年10月14日下午，持西瓜刀搶奪石岡區豐勢路一處榔檳攤，因當時監視器畫面品質不佳，無法將歹徒逮捕到案，時任偵查隊偵查員的永源派出所副所長李陵國念念不忘，最近重新整理指紋等資料比對，今日宣告偵破！確認此案為目前因毒品案在監服刑的鐘嫌所為，鐘嫌原預訂今年6月出獄，現在則可能得繼續吃牢飯。

石岡區豐勢路情人木橋附近的「朋友情」檳榔攤，92年10月14日下午4點多，1名男子持西瓜刀突然闖入，並以刀子抵著吳姓檳榔西施的脖子，強行搶走現金5000元及手機，得手後隨即搭乘綽號「小白」男子騎乘的機車離去，吳女事後嚇得趕緊報警。

案發後，警方全力偵辦，可惜當年因監視器解析度不佳，員警未能將歹徒逮捕到案，一晃眼14年過去，最近東勢分局鑑識組巡官陳輝航新上任，整理舊案時發現這起案件，經與當時負責鑑識的李陵國討論，兩人透過資料比對，認為該案犯罪手法與92年時在西屯、北屯及豐原區，犯下強盜案的鐘姓男子（39歲，南投縣人）作法相當雷同。

拜現代科技之賜，東勢分局偵查隊透過指紋等資料比對，確認當時的歹徒就是103年因毒品案入監服刑的鐘嫌所為，經到獄中借訊，鐘嫌在警訊一開始辯稱年代久遠，「不太記得了」，後因罪證確鑿，只好認罪，對於事隔14年，警方竟然還找上門，十分驚訝。

警方清查發現，鐘嫌當時租住在豐原區，因沒錢買毒品，於92年連續犯下西屯、北屯、豐原區及石岡區的榔攤強盜案，隨後於92年10月18日遭豐原分局逮捕入監，因前3案服刑8年，出獄後又因毒品案入監。

全案依強盜罪函送台中檢察署偵辦，鐘嫌原本今年6月即可出獄，現在則面臨5年以上刑期，恐繼續被關。

當年遭強盜的吳女目前已嫁作人婦到外地生活，經東勢分局通知獲知案件已偵破，很高興警方將嫌犯繩之以法。

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