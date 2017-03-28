他在學校被霸凌 20年後放火燒同學住處…
2017-03-28 11:06
20年後縱火燒同學住處。圖為2016年12月 26日台中南區失火，消防局動用雲梯車救出。（資料照，記者張瑞楨翻攝）
［記者楊政郡／台中報導］台中市41歲魏姓男子不知哪根神經不對勁，去年12月26日晚上起，一夜之間其機車跑了近百公里，來回攜帶易燃液體，從南區美村路開始、再到彰化縣大村鄉、南區大勇街、大里區等四處，都是他高職同學及友人的住處放火，起因竟然是魏嫌要報復這些人在20幾年前對他冷嘲熱諷，檢察官說他犯罪動機令人匪夷所思，但事實明確，依殺人未遂罪起訴。
起訴書指出，魏嫌（41歲）認為在就讀高職及專科期間認識的梁姓友人、曹姓同學、林姓同學、高姓同學，在就學期間對他冷嘲熱諷，心生怨懟，105年12月26日晚上10時許，在文心南路住處，準備不明易燃液體，晚上11點半到梁姓友人所住的公寓大樓（該公寓有11人居住，1樓還是幼稚園所幸夜晚沒有學生），竟在樓梯間內放火，不但燒毀該大樓地下室變電箱、水電管線，地下室兩部進口小客車全毀，一部半毀。火勢隨這電梯上樓延燒到6樓屋內及7樓屋內，造成兩屋內部家俱全毀。
魏某放火後回到文心南路再取易燃液體，再騎上機車，凌晨約1時到彰化縣大村鄉曹姓同學住處（內有曹某一家4口）放火，造成曹某住處牆面燻黑、窗戶被燒變形。
凌晨2時許又回到台中市大里區買了礦泉水等物，約2時30分又到南區大勇街林姓同學住處（內有一家3口）放火，造成林某住處窗戶、洗衣機燒毀、牆面燻黑等。
凌晨4時許又到大里區高姓同學住處放火，造成窗戶燒毀、一樓天花板燒毀等損害。
而27日當晚7時許警方據報有人路倒文心南路與樹德一巷，警方到場發現他糖尿病發作酮酸中毒，立即送醫住院治療，一併將他逮捕及展開搜索調查，魏嫌坦承犯行。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 印尼森林驚見神秘人類？矮小禿頭狂奔比機車快
- 豬哥亮驚傳病危？經紀人指尚未證實
- 許瑋甯掰了阮經天？ 唐國師一句話洩秘！
- 桃園10大死因糖尿病排第5 衛局推APP遠距照護
- 蔬果抽驗 蔥農藥殘留超標20倍
- 台股開盤上漲33.22點 報9909.99點
- 特首才選完… 香港清算佔中 起訴9人
- 社論》正視世代差距問題
- 超羨慕！老闆是五迷 這間公司爽放「五月天假」
- 就是要擊敗國民黨！ 綠營這3縣市擬禮讓無黨籍
- 中職》富邦行銷再出招 悍將球迷淚推：太狂了
- 中捷延伸彰化 魏明谷︰彰縣爭取的
- 禁Formosa布條 足協挨轟
- 查與俄關係 美參院情委會約談川普女婿
- 景氣穩了 退票金額3年新低
- 黑人解釦搞曖昧 張書豪這裡反應
- 大甲媽新港祝壽 數萬信徒三跪九叩行大禮
- 延續195年為時22天 遶境最久旱溪媽祖起駕
- 鯉魚潭店家廣告佔路 限四月底前拆除
- 矽谷頂尖軍火科技 遭中企鎖定併購
- LPGA起亞菁英賽》錢珮芸第11名 再創個人佳績
- 劉宇珊勾男舔冰 張瓊姿憂傳染A肝
- 《甄嬛》華妃原本是「她」 太懶錯失機緣
- 鼓勵學子圓夢 屏縣府最高獎10萬
- 10分鐘復健法 劉德華可以站了
- 柯P扮鳴人涉侵權？ 產發局：沒有違反著作權法
- 體力難負荷 郭淑芬找「接班人」
- 鍋貼役惹議 立院凍結役政署2％業務費
- 自由廣場》同志談同婚釋憲
- 林昶佐忍1年雪恥 這樣操出六塊肌
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- NBA》老大拒絕輪休 卻認為詹皇是例外
- Jolin自認是虎媽 從這裡看出來
- 〈旅遊的滋味〉彩色潟湖與紅鶴
- 拜會吉隆坡市長碰壁 柯P︰中國壓力隨時在
- 北市、馬國雪蘭莪州 三項合作
- 《謠言終結站》洗牙可以齒白？ 醫師：錯誤認知
- 柯湖路狹窄多彎 地方爭取拓寬雙線道
- 這間咖啡廳店員都素顏！ 散發自然氣息
- 關西分駐所古蹟區活化 打造「大客廳」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：他在學校被霸凌 20年後放火燒同學住處…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分