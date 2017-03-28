他在學校被霸凌 20年後放火燒同學住處…

20年後縱火燒同學住處。圖為2016年12月 26日台中南區失火，消防局動用雲梯車救出。（資料照，記者張瑞楨翻攝）

2017-03-28 11:06

［記者楊政郡／台中報導］台中市41歲魏姓男子不知哪根神經不對勁，去年12月26日晚上起，一夜之間其機車跑了近百公里，來回攜帶易燃液體，從南區美村路開始、再到彰化縣大村鄉、南區大勇街、大里區等四處，都是他高職同學及友人的住處放火，起因竟然是魏嫌要報復這些人在20幾年前對他冷嘲熱諷，檢察官說他犯罪動機令人匪夷所思，但事實明確，依殺人未遂罪起訴。

起訴書指出，魏嫌（41歲）認為在就讀高職及專科期間認識的梁姓友人、曹姓同學、林姓同學、高姓同學，在就學期間對他冷嘲熱諷，心生怨懟，105年12月26日晚上10時許，在文心南路住處，準備不明易燃液體，晚上11點半到梁姓友人所住的公寓大樓（該公寓有11人居住，1樓還是幼稚園所幸夜晚沒有學生），竟在樓梯間內放火，不但燒毀該大樓地下室變電箱、水電管線，地下室兩部進口小客車全毀，一部半毀。火勢隨這電梯上樓延燒到6樓屋內及7樓屋內，造成兩屋內部家俱全毀。

魏某放火後回到文心南路再取易燃液體，再騎上機車，凌晨約1時到彰化縣大村鄉曹姓同學住處（內有曹某一家4口）放火，造成曹某住處牆面燻黑、窗戶被燒變形。

凌晨2時許又回到台中市大里區買了礦泉水等物，約2時30分又到南區大勇街林姓同學住處（內有一家3口）放火，造成林某住處窗戶、洗衣機燒毀、牆面燻黑等。

凌晨4時許又到大里區高姓同學住處放火，造成窗戶燒毀、一樓天花板燒毀等損害。

而27日當晚7時許警方據報有人路倒文心南路與樹德一巷，警方到場發現他糖尿病發作酮酸中毒，立即送醫住院治療，一併將他逮捕及展開搜索調查，魏嫌坦承犯行。