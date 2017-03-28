收賄27萬包庇色情業 高市警巡佐判5年

2017-03-28 10:54

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市新興區「影子SPA護膚店」暗營色情，因不堪轄區警方密集臨檢，找上當過民代助理的男子葉明富當「白手套」，按月行賄新興警分局中山路派出所巡佐王華財3萬元，由王通風報信告知警方臨檢原因與檢舉情資，前後共行賄27萬元，去年東窗事發，高雄地院一審將王員依收賄罪判刑5年、褫奪公權3年，葉男則依行賄罪判刑1年2月、緩刑3年。可上訴。

這起巡佐收賄、包庇轄區色情護膚店其實是檢調廉單位偵辦賭博電玩集團的「案外案」。

高雄地檢署去年大動作偵辦官警包庇賭博電玩案，意外發現當過民代助理的葉明富每月固定時間會和新興警分局中山所巡佐王華財通聯，並約出見面交付「東西」。

檢調廉原以為葉男是幫電玩業處理公關，因而在去年7月發動搜索並逮捕、聲押葉、王2人，才知葉男與王見面無關電玩業，其實是幫新興區一家色情業者「影子SPA護膚店」代為交付規費3萬元，前後9次，共27萬元。

判決指出，王華財於104、105年間擔任中山所巡佐，葉明富則先後當過多位民代的助理或服務處主任，緣因吳男（已歿，已獲檢方緩起訴）經營的「影子SPA」色情護膚店不堪警方密集臨檢，透過林姓友人找上葉男於104年10月30日約王華財到林男開的安養中心見面，言明自11月起，按月拿3萬元到林的安養中心，再透過葉轉交給王，前後共9次、27萬元。

王明知檢舉內容情資、警方臨檢勤務屬犯罪偵查，不得違反偵查不公開洩漏，王收賄後涉嫌告知臨檢事由與檢舉情資。