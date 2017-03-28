女子酒後疾駛翻車 男朋友慘死

2017-03-28 10:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕又是酒駕闖禍！台中市蔡姓女子與莊姓男朋友、楊姓男子聚餐，今天清晨5時許蔡女驅車返家途中，在台中市南區高工路與五權南路，因車速太快撞上行人庇護島而側翻，車子往前滑行後，又撞上護欄，蔡女的莊姓男友可能沒有綁安全帶，側翻時頭部撞地，又被車子壓住，消防局花了20多分鐘才將他救出，但已沒有氣息，蔡女酒精濃度達0.5毫克，警方將依過失致死等罪嫌偵辦。

中市消防局在今天清晨5時9分接獲報案，到場時坐在駕駛座旁的25歲莊男，卡在車身下方，24歲蔡女與坐在後方的19歲楊姓男子已自行脫困，蔡女腿部骨折，坐在路旁顯得很痛苦，楊男擦挫傷無大礙，但莊男卻無聲息，救難人員動用器材破壞車身將他搶救出來，但已經死亡。

蔡女送醫手術，她的酒精濃度達0.5毫克，楊男說，蔡女與莊男是男女朋友，他們到大里區聚餐，蔡女開車載他們返家，卻沒想到會發生車禍。

台中市警局三分局交通分隊研判，蔡女開車速度太快，右轉進入五權南路時，沒有注意到前方有行人庇護島，她先撞上行人庇護島而側翻，又繼續往前滑行，撞上護欄而停止，莊男又可能沒有綁安全帶，車輛側翻時頭部撞擊地面，車身直接壓在他的胸膛上，血流遍地令人觸目驚心，全案將依過失致死與公共危險罪嫌偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆