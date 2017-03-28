指吳敦義喬人事、砂石利益 更一審判李文忠勝訴免賠

2017-03-28 10:45

〔記者楊國文／台北報導〕退輔會副主委、前立委李文忠，98年底與李朝卿競選南投縣長時指稱，時任國民黨秘書長、立委的前副總統吳敦義，和李朝卿與黑道人士同遊峇里島「喬」砂石利益和正副議長人事，吳敦義認為名譽受損，控告李文忠求償300萬並登報道歉，台北地院認為此事乃可受公評之事，且李已盡查證義務，判吳敦義敗訴，但高等法院前年逆轉改判吳勝訴，李應賠償50萬元並登報道歉，高院更一審今改判李勝訴免賠。可上訴。

高院更審今宣判時，李文忠、吳敦義未到庭聆判，無法得知2人看法。

吳敦義當初指控，98年11月4日，李文忠在民進黨中央黨部開記者會說，時任國民黨秘書長和立委的吳敦義，與縣長李朝卿和江欽良等人一起出遊，此行是為了「喬」砂石利益分配和南投縣議會正、副議長人選，同月6日李文忠並公布影帶，目的在強調吳敦義和黑道交好，吳認為李所述不實，造成民眾誤認他與黑道掛勾，侵犯他名譽權，訴請李文忠賠償300萬並登報道歉。

台北地院判決指出，李文忠的消息來源有前南投縣議員林本立、黃天鴻等6人，發布訊息前也有再次親自向來源查證確認，認定李文忠有相當理由確信他所講為真，且是對可受公評之事做善意適當的評論，沒有侵權，判李不必賠償或道歉。

高院認為，李文忠的消息來源未參與該旅遊，且只「聽說」吳等人喬正副議長等事，可見李查證不足，李所為已侵害吳的名譽，判李應賠償50萬元並登報道歉。

高院更一審今早改判李文忠勝訴免賠，但尚未公布判決理由。