司改會議》落實偵查不公開 委員提4爭點、3建議

2017-03-28 10:27

〔記者謝君臨／台北報導〕司改國是會議第1分組「保護被害人與弱勢者的司法」，今天上午9點召開第3次會議，委員「小燈泡」媽媽王婉諭、台大新聞所教授林照真、政大法學院教授張文貞，以及檢察官姚崇略等人，將針對刑事訴訟法偵查不公開原則、司法院會同行政院發布、修正的偵查不公開作業辦法，列出4項問題爭點及3項改革建議，提請討論。

王婉諭等委員提案表示，偵查不公開一方面是為了保證國家刑罰權的正確及有效行使，另方面也是為了保護犯罪嫌疑人及被告的基本人權；不過，此原則在我國刑事司法實務上，一直未能有效落實，顯有相關執法人員將偵查中案件細節，違法對外揭露的問題。

有鑑於此，王婉諭等委員提案列出4項問題爭點；其一，相關法律發布實施後，何以偵查不公開原則仍未能有效落實？何以相關執法人員仍任意將偵查中的案件細節對外揭露？其二，相關權責機關對於違法洩露偵查中案件細節的執法人員，是否真有嚴格予以究責？

其三，當發生受社會矚目的重大治安或刑事案件，相關執法人員是否可能為了爭功或諉過，而有意將案件細節透露給媒體，以產生特定效應？在我國特有的升遷文化下，執法人員是否可能為了成名，以利將來的升遷，特意與媒體維持良好關係，並以提供偵查中案件細節作為交換籌碼？

其四，相關規定是否仍太過抽象、概括及籠統，而無法為第一線執法人員所理解並遵循？是否應該針對特定案件類型，訂定統一的標準作業程序，使第一線執法的相關人員，清楚理解哪些偵查中案件的相關資訊可以公開、哪些必須嚴守秘密？

對此，王婉諭等委員也列出3大改革作為，第一，對違反偵查不公開，而依法應負行政、懲戒或刑事責任者，由權責機關依法定程序調查、處理，並嚴予究責；第二，相關權責單位對於執法人員的升遷，不應僅從其破案或媒體曝光度出發，而應謹慎考量相關人員在刑事司法實務上的人權保障成效。

最後，針對相關法律中過於抽象、概括及籠統的規定，提出更具體明確的修訂，並針對特定案件類型，訂定統一的標準作業程序，讓第一線的執法人員得以清楚明確的遵循。