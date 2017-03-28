高市鼓山民宅火警 老人受傷送醫

2017-03-28 09:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市鼓山區河川路一棟透天民宅，今日上午8點15分發生火警，一名70歲老人因行動不便，無法立即逃出遭嗆傷，幸被警、消合力救出送醫，意識有些模糊，但無燒燙傷跡象，目前仍在搶救中。

高市消防局出動20車64人搶救，研判起點應自一樓起火，所幸沒有爆炸情形，火勢於8點29分控制，消防人員不敢掉以輕心，持續灌水降溫，並搜查火場有無其他受困民眾，火調人員也到場調查起火原因。