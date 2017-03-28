誘17歲女學生視訊裸胸 惡男截圖恐嚇GG了

2017-03-28 09:54

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名陳姓男子在「臉書」（Facebook）認識還在念書的17歲女學生，花言巧語誘對方裸露上半身讓他欣賞「青春的肉體」，卻趁機截圖恐嚇被害女學生必須再讓他看下體，東窗事發挨告，男子遭高雄地院判刑1年，若想免除牢獄之災，需得繳交36萬元罰金。

判決指出，陳姓男子民國105年5月22日某時，以電腦上網，在臉書社群網站上結識被害17歲的A女，後來以行動電話上網和A女視訊通話，並引誘A女裸露上半身供他欣賞，卻趁機截圖拍下數張被害人裸露上半身的照片。

事後，陳男將照片回傳被害人，恐嚇必須再裸露下半身給他看，否則將把照片傳給其同學、朋友，少女飽受驚嚇不從，陳男同年5月31日真的把被害人的上半身裸照傳給其學妹B女，被害人輾轉得知報警提告。

高雄地院一審時，被害女學生雖表示願意原諒陳男，但法官仍將陳男依恐嚇、違反兒童及少年性交易防制條例等罪判刑1年，如易科罰金需繳36萬元。可上訴。