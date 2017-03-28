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329圓山「忠烈祠」前集會活動交通管制

2017-03-28  09:45

〔記者劉慶侯／台北報導〕「台灣警消聯盟」預訂29日在台北市圓山忠烈祠前舉行集會活動，警方當日上午8時至11時將視現場人數、交通狀況彈性管制北安路東西向，進行交通管制，原欲行駛北安路駕駛人，建議改道以免塞車。

警方表示，一、往大直、內湖方向者：

1、於中山北路轉民族東路，左轉復興北路地下道。

2、中山北路四、五段 （士林方向），經福林路、至善路、自強隧道。

二、往內湖、大直往市區方向者：

1、行駛大直橋、濱江街或復興北路地下道。

2、北安路行駛自強隧道，經至善路、福林路往士林。

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  • 交通管制疏導圖。（中山分局提供）

    交通管制疏導圖。（中山分局提供）

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