晨運婦人遭犬攻擊 左手中指被咬斷
2017-03-28 09:34
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣1名57歲婦人，今天清晨7點多晨運時，疑遭犬隻攻擊，造成她頸部及四肢多處被咬傷，右手中指甚至被咬斷，目前手術中。
苗栗縣消防局於今天上午7點16分接獲報案，指公館鄉沿山道有民眾受傷，消防分隊前往，發現1名婦人倒在外側車道上，身後有1輛汽車停住，警示後方來車，身旁還有數名路人。
消防隊員下車檢傷，發現婦人左手掌、左頸部位，有撕裂傷，隨即送醫急救，婦人向消防人員表示，她出門晨運，遭狗兒攻擊。醫院發現，婦人的頸部及四肢皆被咬傷，右手中指被咬斷，目前手術中。
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