盜賣妹妹土地房屋 哥哥被判刑

2017-03-28 08:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹賴姓男子與妹妹共有一塊土地，卻因一時起貪念，暗地裡背著妹妹將土地出售，得手472萬元，新竹地院依背信罪判刑10月，且宣告沒收472萬元。

判決書指出，賴男因遺產分割緣故，與妹妹共有新竹縣湖口鄉土地，賴女因向人借款50萬元，遂將土地所有權設定抵押權供作借款擔保。

100年9月賴女無力償還借款，賴男擔心妹妹的不動產所有權由他人取得，造成他與外人共有家產，且為避免妹妹日後再度恣意設定房地抵押權或移轉登記給外人，遂代妹妹清償借款本金及利息，並將妹妹不動產應有部分及房屋所有權移轉登記自己名下保管。

103年7月起，賴男將土地陸續賣給他人，前後共拿到472萬餘元。

法官認為，賴男明知僅係受託保管妹妹土地應有部分及房屋所有權，而無出賣權限，卻恣意將出賣給第三人，且出賣所得價金亦未按應得比例繳還給妹妹，犯後未能與妹妹達成和解，且於審理時一再飾詞否認犯行，因此依背信罪判刑10月，犯罪所得472萬餘元沒收。