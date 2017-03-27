疑挪用公款遭追究 中年男公園上吊亡

2017-03-27 22:40

〔記者余衡／新北報導〕50歲郭姓男子疑因財務陷入困境，今天被人發現在新北市鶯歌區一處公園內以童軍繩上吊身亡，警、消人員到場時他已氣絕多時，警方在他身上找到一封存證信函，顯示郭男疑因挪用公款被公司發現因而輕生，遺書寫下盼別對妻兒追究，令家人不勝唏噓。

據了解，從事食品業務工作的郭男，近年疑因連續挪用公款被發現，公司寄發存證信函告知郭男清償，否則將面臨法律追訴，郭男可能因此想不開才會尋短。

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