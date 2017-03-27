恆春恐怖連續砸車 民諷「中客沒來害的嗎？」
2017-03-27 23:30
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島最近因不少慣竊出獄，各鄉鎮出現不少竊案，這2週恆春復興路16巷更出現隨機砸車事件，至少4輛車無端被砸或潑漆，一名受害者念先生憤怒寫信投訴警政署長，譏諷「難道治安不佳也是中客沒來害的嗎？」
「車停門口無端被砸，如何安居樂業？」受害者阿成說，一個禮拜前，早上起床就發現汽車後車窗無端破了大洞，這一個禮拜以來，整條巷子也出現遭潑漆或砸車的事件，離譜的是，昨早竟然有車被砸的稀八爛，也不見警方來各戶調查。
家住巷尾的居民阿妙說，這一整個禮拜大家路邊停車時，看到路面上還有潑灑的漆漬，都害怕車子無端被破壞，晚上睡不安穩，加上不少親友都說「最近竊案多」，希望警方儘快破案，讓居民能安心。
恆春警方指出，初步研判2週內這4起報案的毀損案，都沒有明顯財物遭竊，周邊地區也沒有慣竊出獄，應該與其他竊案無關，不排除是隨機破壞的精神異常或酗酒份子，已經調閱周邊監視器全力追查。
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